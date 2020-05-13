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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T20:30
https://ria.ru/20200513/1571401863.html
Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным

20:29 13.05.2020 (обновлено: 20:30 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше месяца лично не контактировал с главой государства Владимиром Путиным, потому что в этом не было необходимости.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заразился коронавирусом и находится на лечении в больнице.
"Очно не контактировали больше месяца. Ну, конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например на совещаниях Совета безопасности", - заявил Песков в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос, когда он в последний раз контактировал с президентом.
На уточняющий вопрос, надо ли возвращаться к очным совещаниям, ведь в онлайн формате экономится много сил и средств, Песков ответил, что "это действительно так". "Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше", - указал он.
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Также у Пескова спросили, передал ли он свои обязанности. "Да, у меня есть и заместитель, и управление, которое работает, хотя многие люди сидят дома на карантине. Любой человек, который считается контактным, сразу садится на карантин. Это надо по закону", - рассказал он.
Также Песков отметил, что в Кремле правила соблюдаются очень тщательно. "Тем не менее все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Они талантливые профессионалы. А что касается меня, то я по мере возможностей остаюсь в курсе. Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду - и буду постепенно возвращаться к своей информационной активности", - добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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