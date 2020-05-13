Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-13T20:44
https://ria.ru/20200513/1571401680.html
МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:276:3151:2048_1036x0_80_0_0_fe8a0d71bdae87c4a171520c7b61a1cf.jpg
РИА Новости

МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам

20:26 13.05.2020 (обновлено: 20:44 13.05.2020)
260
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Приход Русской православной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла (Гонконг) и генконсульство РФ собирают средства на жизнь восьми россиянам в Гонконге, которые временно там проживают и оказались в нужде из–за карантина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте храма.
"Приход во имя святых апостолов Петра и Павла совместно с Генеральным консульством Российской Федерации и Русским клубом в Гонконге обращается к вам с просьбой оказать любую посильную финансовую помощь нашим соотечественникам, временно находящимся в нужде", - говорится в сообщении.
Восемь граждан России, которые временно находятся в Гонконге, оказались без средств к существованию из-за карантинных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, уточняют в храме. "Вопрос с их проживанием решен, однако у людей нет средств на элементарные бытовые ежедневные расходы, в том числе на приобретение еды", - сказано в сообщении. Благотворителям предложили переводить средства для россиян в Гонконге на счет храма.
Бездомный в автобусе
Вчера, 22:56Религия и мировоззрение
РПЦ: число бездомных, получающих помощь в храмах, резко возросло
510111
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеГонконгВ мире
Рекомендуем
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Хорст Зеехофер. Архивное фото
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
Города мира. Сантьяго
Власти Чили вводят с 15 мая тотальный карантин в столице
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
Машина скорой помощи в Италии
В Италии число излечившихся от коронавируса достигло 112 тысяч
Дмитрий Козак
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Протоиерей Павел Великанов
РПЦ в год 75-летия Победы выпустила книгу пастора-антифашиста Бонхёффера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния