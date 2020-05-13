Песков рассказал, как заразился коронавирусом

По словам представителя Кремля, с 1 мая он находился дома, так как у одного из коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.

Песков отметил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но потом температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле, но и он, и его жена Татьяна Навка надеялись пересидеть этот период дома. Однако, когда самочувствие стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу.

"В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. <…> В общем, поймали вовремя", — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное — это не пропустить момент развития заболевания.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.

У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.

"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует". Дмитрий Песков

Песков добавил, что не контактировал с президентом более месяца. Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Сам представитель Кремля заявил, что вернется к работе, как только поправится.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.

России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.