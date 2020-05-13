Песков рассказал, как заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
По словам представителя Кремля, с 1 мая он находился дома, так как у одного из коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.
Песков отметил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но потом температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле, но и он, и его жена Татьяна Навка надеялись пересидеть этот период дома. Однако, когда самочувствие стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу.
"В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. <…> В общем, поймали вовремя", — сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное — это не пропустить момент развития заболевания.
"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.
У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.
"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует".
Песков добавил, что не контактировал с президентом более месяца. Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Сам представитель Кремля заявил, что вернется к работе, как только поправится.
По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.