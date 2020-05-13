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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T22:23
https://ria.ru/20200513/1571401447.html
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

20:18 13.05.2020 (обновлено: 22:23 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
По словам представителя Кремля, с 1 мая он находился дома, так как у одного из коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.
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Песков отметил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но потом температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле, но и он, и его жена Татьяна Навка надеялись пересидеть этот период дома. Однако, когда самочувствие стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу.
"В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. <…> В общем, поймали вовремя", — сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное — это не пропустить момент развития заболевания.
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"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.
У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.
"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
Песков добавил, что не контактировал с президентом более месяца. Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Сам представитель Кремля заявил, что вернется к работе, как только поправится.
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По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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