Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросит МИД принять меры к The New York Times и The Financial Times после тенденциозных статей о ситуации с коронавирусом в России вплоть до лишения аккредитации, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"В комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняли к рассмотрению публикации зарубежных изданий The New York Times и Financial Times, где синхронно появились статьи о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике", - сказал Пискарев журналистам.
Он отметил, что комиссия намерена разобраться, почему появляются такие публикации.
"У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики. В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России", - подчеркнул Пискарев.
Он также назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. "На Западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах", - сказал глава думской комиссии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.