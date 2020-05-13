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2020-05-13T20:15
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Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
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РИА Новости

Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ

20:14 13.05.2020 (обновлено: 20:15 13.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Защита бизнесмена Василия Бойко-Великого пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
"Сегодня защита направила в ЕСПЧ жалобу на незаконность ареста и содержания под стражей", - сказал адвокат. По его мнению, незаконен как сам арест, так и продление его срока.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с бенефициаром одного из собственников банка - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили средства банка в размере свыше 23,3 миллиона рублей и 619 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных ими кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Часть кредитных договоров были составлены в рублях на сумму 23,3 миллиона рублей. Еще один кредит был оформлен на гендиректора подконтрольной организации Бойко-Великого ЗАО "Электроатоминжениринг".
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Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов. Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению.
Таким образом, Бойко-Великий обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере и в составе организованной группы (часть 4 статьи 160 УК РФ). Все семеро фигурантов были арестованы в июне 2019 года.
Из-за системных хищений "Кредит экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Василий Бойко-Великий
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