США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США обвинили Иран, Кубу, КНДР, Сирию и Венесуэлу в том, что они не в полной мере сотрудничают с США в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду.
"Вчера государственный департамент уведомил конгресс, что Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба были определены в соответствии с… Законом о контроле за экспортом вооружений как "не в полной мере сотрудничающие" с США в их усилиях по борьбе с терроризмом в 2019 году. Это первый год, когда Куба с 2015 года была признана не полностью сотрудничающей", - говорится в документе.
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Закон запрещает продажи или выдачу разрешений на экспорт оборонной продукции и услуг в страны, попавшие под такое определение, сказано в сообщении.
В частности, власти США обвиняют Кубу в том, что та отказалась выдать властям Колумбии представителей Национальной освободительной армии (НОА), которые прибыли туда в 2017 году для переговоров с представителями колумбийских властей. НОА в 2019 году взяла на себя ответственность за подрыв полицейского участка в Боготе, при котором погибли 22 человека, сказано в сообщении Белого дома.
Иран США традиционно называют крупнейшим спонсором терроризма в мире, обвиняя его в поддержке движения "Хезболлах", палестинских террористических группировок и других террористических формирований на Ближнем Востоке.
Сирия тоже обвиняется в поддержке террористов, в частности "Хезболлах".
КНДР находится в этом списке за укрывательство четырех японских граждан, которые угнали туда японский пассажирский самолет в 1970 году.
В отношении руководства Венесуэлы американские власти ранее выдвинули обвинения в "нарко-террористическом партнерстве" с Революционными вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC).
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