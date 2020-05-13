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2020-05-13T20:11
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США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
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РИА Новости

США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом

20:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США обвинили Иран, Кубу, КНДР, Сирию и Венесуэлу в том, что они не в полной мере сотрудничают с США в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду.
"Вчера государственный департамент уведомил конгресс, что Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба были определены в соответствии с… Законом о контроле за экспортом вооружений как "не в полной мере сотрудничающие" с США в их усилиях по борьбе с терроризмом в 2019 году. Это первый год, когда Куба с 2015 года была признана не полностью сотрудничающей", - говорится в документе.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
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Закон запрещает продажи или выдачу разрешений на экспорт оборонной продукции и услуг в страны, попавшие под такое определение, сказано в сообщении.
В частности, власти США обвиняют Кубу в том, что та отказалась выдать властям Колумбии представителей Национальной освободительной армии (НОА), которые прибыли туда в 2017 году для переговоров с представителями колумбийских властей. НОА в 2019 году взяла на себя ответственность за подрыв полицейского участка в Боготе, при котором погибли 22 человека, сказано в сообщении Белого дома.
Иран США традиционно называют крупнейшим спонсором терроризма в мире, обвиняя его в поддержке движения "Хезболлах", палестинских террористических группировок и других террористических формирований на Ближнем Востоке.
Сирия тоже обвиняется в поддержке террористов, в частности "Хезболлах".
КНДР находится в этом списке за укрывательство четырех японских граждан, которые угнали туда японский пассажирский самолет в 1970 году.
В отношении руководства Венесуэлы американские власти ранее выдвинули обвинения в "нарко-террористическом партнерстве" с Революционными вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC).
Лидер КНДР Ким Чен Ын
5 ноября 2019, 05:15
В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
14210216
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КубаВенесуэлаСирияКНДРИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Главный террорист мира и первый пособник террористов там, где ЕМУ ЭТО ВЫГОДНО, обвиняет тех, кто с ним не сотрудничает, в терроризме и пособничестве терроризму!!! Наглость и лживость безграничны!
13 мая, 20:18
kkwlinat
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