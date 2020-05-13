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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:59
https://ria.ru/20200513/1571400900.html
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы вахтовым методом
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_be452ceeee59819ffb087c9088cb1ae4.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы вахтовым методом

19:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. К работе вахтовым методом допускаются только сотрудники с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным за двое суток до отправки на вахту, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных в среду на сайте ведомства.
"Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за двое суток до отправки на вахту... Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19", - говорится в рекомендациях.
Кроме того, для работ вахтовым методом не рекомендуется принимать лиц старше 65 лет, отмечается в материалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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