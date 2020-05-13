Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы вахтовым методом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. К работе вахтовым методом допускаются только сотрудники с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным за двое суток до отправки на вахту, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных в среду на сайте ведомства.
"Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за двое суток до отправки на вахту... Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19", - говорится в рекомендациях.
Кроме того, для работ вахтовым методом не рекомендуется принимать лиц старше 65 лет, отмечается в материалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.