Киев отказывается подписывать декларацию против пыток, заявили в ЛНР

По ее словам, новые представители Киева в гуманитарной подгруппе занимают такую же позицию, как и предыдущие, и сегодня было заявлено об отказе подписать декларацию. "Все-таки было сказано, что они декларацию подписывать не будут. На наш вопрос, можем ли мы воспринимать это как то, что украинская сторона будет продолжать издеваться над людьми, подвергать их пыткам и насилию, конечно, ответа не поступило", - объяснила представитель ЛНР.