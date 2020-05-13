Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-13T20:31
https://ria.ru/20200513/1571400831.html
Онлайн-премьера видеоработы Дмитрия Крымова пройдет в ГМИИ 16 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/43/1562444348_0:0:1097:617_1036x0_80_0_0_b80a75bba2177f58da8135cfcf834c92.png
РИА Новости

Онлайн-премьера видеоработы Дмитрия Крымова пройдет в ГМИИ 16 мая

20:31 13.05.2020
18
© Пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаКадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина В конце пребывает начало, процесс съемок, 2018
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская онлайн-премьера видеоработы режиссера и художника Дмитрия Крымова "Тайная вечеря" пройдет 16 мая на сайте Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, сообщила в среду пресс-служба музея.
"Произведение было создано специально для проекта ГМИИ им. А. С. Пушкина "В конце пребывает начало" (2019) и показано на 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Российская премьера состоится на платформе ГМИИ "100 способов прожить минуту" в разделе "Цифровой обмен", - говорится в сообщении.
В основу видеоработы Крымова легло произведение Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1563–1564) из венецианской церкви Сан-Тровазо. Важной составляющей "Тайной вечери" Крымова является музыка композитора Кузьмы Бодрова, автора нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI. В постановке приняли участие актеры МХТ имени Чехова – заслуженный артист РФ Анатолий Белый и Ольга Воронина и студенты мастерской Крымова - Каменьковича ГИТИСа.
"Произведение Крымова – это универсальное высказывание о единении и об одиночестве, в котором каждый из нас принимает главные решения жизни. Проект "100 способов прожить минуту" – это начало большой трансформации музея в сторону совместного опыта и владения искусством, прорывных форм его презентации и обмена с мировыми партнерами... После карантина мы все можем оказаться в новом мире, и, возможно, искусство, которое мы переживаем сейчас, станет тем ориентиром, который не даст в нем потеряться", - приводит пресс-служба слова заведующей отделом кино- и медиаискусства ГМИИ Ольги Шишко.
Дмитрий Крымов – режиссер, художник, сценограф. Участвует в групповых выставках, проводит персональные в России и за рубежом. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музеев Ватикана, Всемирного банка. В 2004–2018 годах Крымов был художественным руководителем собственной творческой лаборатории при театре "Школа драматического искусства".
Премьера спектакля Борис
10 октября 2019, 11:40Культура
Режиссер Дмитрий Крымов представит в свой день рождения спектакль "Борис"
000000
КультураНовости культурыВыставкиШкола драматического искусстваДмитрий КрымовГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГИТИС
Рекомендуем
Роман Януша Вишневского Одиночество в Сети
Продолжение романа Януша Вишневского "Одиночество в сети" выйдет летом
Автомобиль службы такси Uber
Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
Актер Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми затопленный в результате паводка
В Коми подтопило почти 180 домовладений
Мехико
В Мексике представили план выхода из карантина
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Дмитрий Козак
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния