Онлайн-премьера видеоработы Дмитрия Крымова пройдет в ГМИИ 16 мая

"Произведение Крымова – это универсальное высказывание о единении и об одиночестве, в котором каждый из нас принимает главные решения жизни. Проект "100 способов прожить минуту" – это начало большой трансформации музея в сторону совместного опыта и владения искусством, прорывных форм его презентации и обмена с мировыми партнерами... После карантина мы все можем оказаться в новом мире, и, возможно, искусство, которое мы переживаем сейчас, станет тем ориентиром, который не даст в нем потеряться", - приводит пресс-служба слова заведующей отделом кино- и медиаискусства ГМИИ Ольги Шишко.