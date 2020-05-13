Онлайн-премьера видеоработы Дмитрия Крымова пройдет в ГМИИ 16 мая

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская онлайн-премьера видеоработы режиссера и художника Дмитрия Крымова "Тайная вечеря" пройдет 16 мая на сайте Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, сообщила в среду пресс-служба музея.
"Произведение было создано специально для проекта ГМИИ им. А. С. Пушкина "В конце пребывает начало" (2019) и показано на 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Российская премьера состоится на платформе ГМИИ "100 способов прожить минуту" в разделе "Цифровой обмен", - говорится в сообщении.
В основу видеоработы Крымова легло произведение Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1563–1564) из венецианской церкви Сан-Тровазо. Важной составляющей "Тайной вечери" Крымова является музыка композитора Кузьмы Бодрова, автора нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI. В постановке приняли участие актеры МХТ имени Чехова – заслуженный артист РФ Анатолий Белый и Ольга Воронина и студенты мастерской Крымова - Каменьковича ГИТИСа.
"Произведение Крымова – это универсальное высказывание о единении и об одиночестве, в котором каждый из нас принимает главные решения жизни. Проект "100 способов прожить минуту" – это начало большой трансформации музея в сторону совместного опыта и владения искусством, прорывных форм его презентации и обмена с мировыми партнерами... После карантина мы все можем оказаться в новом мире, и, возможно, искусство, которое мы переживаем сейчас, станет тем ориентиром, который не даст в нем потеряться", - приводит пресс-служба слова заведующей отделом кино- и медиаискусства ГМИИ Ольги Шишко.
Дмитрий Крымов – режиссер, художник, сценограф. Участвует в групповых выставках, проводит персональные в России и за рубежом. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музеев Ватикана, Всемирного банка. В 2004–2018 годах Крымов был художественным руководителем собственной творческой лаборатории при театре "Школа драматического искусства".
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