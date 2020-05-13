В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал "360"

Глава региона Андрей Воробьев дал поручение заморозить цены на коммунальную услугу "содержание и ремонт" многоквартирных жилых домов, услугу газоснабжения и нормативы на горячую воду. Таким образом, нагрузка на жителей области в коммунальной сфере будет снижена.

Тарифы на газ, которые индексируются каждый год в конце июня, в этом году оставят без изменений. Благодаря этому жители смогут сэкономить до 300 рублей в месяц.

В третьем квартале этого года также не будут менять нормативы на подогрев горячей воды. Это позволит сэкономить до 400 рублей в месяц.