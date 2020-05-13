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Новости Подмосковья
2020-05-13T19:55
https://ria.ru/20200513/1571400729.html
В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155776/24/1557762420_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_6b7c7c4f1b4376e778e92cbce2b86bbb.jpg
РИА Новости

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

19:55 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава региона Андрей Воробьев дал поручение заморозить цены на коммунальную услугу "содержание и ремонт" многоквартирных жилых домов, услугу газоснабжения и нормативы на горячую воду. Таким образом, нагрузка на жителей области в коммунальной сфере будет снижена.
Тарифы на газ, которые индексируются каждый год в конце июня, в этом году оставят без изменений. Благодаря этому жители смогут сэкономить до 300 рублей в месяц.
В третьем квартале этого года также не будут менять нормативы на подогрев горячей воды. Это позволит сэкономить до 400 рублей в месяц.
Также во второй половине 2020 года оставят без изменений и размер платежей за содержание и ремонт жилья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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