Антикоррупционное бюро Украины завело дело на мэра Черкасс

"Детективы национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления Черкасским городским главой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", - приводит агентство комментарий пресс-службы НАБУ.
Ранее Бондаренко вызывали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина из-за COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.