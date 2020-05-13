Антикоррупционное бюро Украины завело дело на мэра Черкасс

"Детективы национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления Черкасским городским главой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", - приводит агентство комментарий пресс-службы НАБУ.