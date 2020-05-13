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2020-05-13T19:53
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Антикоррупционное бюро Украины завело дело на мэра Черкасс
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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины завело дело на мэра Черкасс

19:53 13.05.2020
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© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против мэра города Черкассы Анатолия Бондаренко из-за недостоверных сведений, внесенных в его декларацию о доходах, об этом сообщило агентство УНН.
"Детективы национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления Черкасским городским главой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", - приводит агентство комментарий пресс-службы НАБУ.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЧеркассыУкраинаВ мире
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