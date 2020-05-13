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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:52
https://ria.ru/20200513/1571400651.html
Калининградские власти обязали носить маски на улице из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5737d527d8cd41f92858cfc97d6944c4.jpg
РИА Новости

Калининградские власти обязали носить маски на улице из-за COVID-19

19:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
Волонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 13 мая - РИА Новости. Калининградские власти усилили введенный в регионе с 12 мая из-за распространения коронавируса масочный режим - носить маски теперь необходимо не только в общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области с 12 мая был отменен, сохраняется он до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Со вторника 12 мая был введен обязательный масочный режим - маски необходимо было надевать в транспорте, на остановках, в общественных местах. В оперштабе поясняли, что на улице маски можно было не носить.
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"В регионе усиливается масочный режим. Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. Также все обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц", - говорится в сообщении.
В оперштабе пояснили, что детям до 14 лет без сопровождения взрослых нельзя находиться на улице. Документ, удостоверяющий личность, необходимо носить с собой, в том числе, чтобы подтвердить возраст. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг тем, кто игнорирует правило носить маску.
Деятельность детских садов по-прежнему ограничена.
Ранее сообщалось, что в регионе с 12 мая открыты 380 дежурных групп в дошкольных учреждениях, которые будут работать с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Предприятиям общественного питания теперь можно работать не только в режиме доставки, но и обслуживать на вынос.
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В Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на 13 мая на COVID-19 обследовано 30 тысяч человек. Выявлено 812 случаев заражения (40 за последние сутки), из них 247 человек выздоровели (за сутки 31 пациент), скончались 12. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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