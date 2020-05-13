Калининградские власти обязали носить маски на улице из-за COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 13 мая - РИА Новости. Калининградские власти усилили введенный в регионе с 12 мая из-за распространения коронавируса масочный режим - носить маски теперь необходимо не только в общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области с 12 мая был отменен, сохраняется он до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Со вторника 12 мая был введен обязательный масочный режим - маски необходимо было надевать в транспорте, на остановках, в общественных местах. В оперштабе поясняли, что на улице маски можно было не носить.

"В регионе усиливается масочный режим. Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. Также все обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц", - говорится в сообщении.

В оперштабе пояснили, что детям до 14 лет без сопровождения взрослых нельзя находиться на улице. Документ, удостоверяющий личность, необходимо носить с собой, в том числе, чтобы подтвердить возраст. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг тем, кто игнорирует правило носить маску.

Деятельность детских садов по-прежнему ограничена.

Ранее сообщалось, что в регионе с 12 мая открыты 380 дежурных групп в дошкольных учреждениях, которые будут работать с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Предприятиям общественного питания теперь можно работать не только в режиме доставки, но и обслуживать на вынос.

В Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на 13 мая на COVID-19 обследовано 30 тысяч человек. Выявлено 812 случаев заражения (40 за последние сутки), из них 247 человек выздоровели (за сутки 31 пациент), скончались 12. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек.