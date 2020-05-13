В Италии число излечившихся от коронавируса достигло 112 тысяч

РИМ, 13 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от заражения Число выздоровевших от заражения коронавирусом Италии достигло 112 тысяч, что составило более половины от общего числа случаев заражений, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

По состоянию на среду этот показатель вырос до 222104, за сутки увеличившись на 888. Накануне было зарегистрировано 1402 новых случая. Число выздоровевших увеличилось на 3502, они достигли 112541 человек.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 31106 человек, за сутки жертвы выросли на 195, следует из сводки гражданской обороны. Накануне рост жертв составил 172.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 78457 человек, за сутки это число сократилось на 2809 случаев. Этот показатель соответствует уровню конца марта. В пиковый момент число зараженных достигло 108 тысяч человек. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1222 человек.