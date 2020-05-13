В Коми подтопило почти 180 домовладений

"Всего в республике Коми подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональное управление МЧС, сейчас режим ЧС, введенный из-за весеннего паводка, действует в Усть-Куломском районе Коми, где в зоне подтопления находятся населенные пункты в сельских поселениях Усть-Нем и Пожег, а также в городе Ухта, где обстановка уже стабилизировалась.
По сообщению администрации Ухты, уровень воды в одноименной реке снижается, но остается выше критического на 32 сантиметра. При этом в зоне подтопления остаются 13 домов на Заречной улице и два дома на Почтовой улице. Их жители размещены в гостинице и обеспечены питанием, отмечают городские власти.