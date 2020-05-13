В Коми подтопило почти 180 домовладений

"Всего в республике Коми подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.

По сообщению администрации Ухты, уровень воды в одноименной реке снижается, но остается выше критического на 32 сантиметра. При этом в зоне подтопления остаются 13 домов на Заречной улице и два дома на Почтовой улице. Их жители размещены в гостинице и обеспечены питанием, отмечают городские власти.