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2020-05-13T19:46
https://ria.ru/20200513/1571400441.html
В Коми подтопило почти 180 домовладений
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РИА Новости

В Коми подтопило почти 180 домовладений

19:45 13.05.2020 (обновлено: 19:46 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Паршуков / Перейти в фотобанкОдин из домов села Среднее Бугаево в республике Коми затопленный в результате паводка
Один из домов села Среднее Бугаево в республике Коми затопленный в результате паводка
© РИА Новости / Сергей Паршуков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Сто семьдесят девять домовладений, откуда эвакуированы 38 человек, остаются в зоне подтопления в Коми, сообщает республиканское управление МЧС РФ.
"Всего в республике Коми подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональное управление МЧС, сейчас режим ЧС, введенный из-за весеннего паводка, действует в Усть-Куломском районе Коми, где в зоне подтопления находятся населенные пункты в сельских поселениях Усть-Нем и Пожег, а также в городе Ухта, где обстановка уже стабилизировалась.
По сообщению администрации Ухты, уровень воды в одноименной реке снижается, но остается выше критического на 32 сантиметра. При этом в зоне подтопления остаются 13 домов на Заречной улице и два дома на Почтовой улице. Их жители размещены в гостинице и обеспечены питанием, отмечают городские власти.
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УхтаУсть-Куломский районПроисшествия
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