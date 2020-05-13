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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:43
https://ria.ru/20200513/1571400365.html
В Мексике представили план выхода из карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1036x0_80_0_0_26fac93da8c47bc0b033cb365636c805.png
РИА Новости

В Мексике представили план выхода из карантина

19:43 13.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityМехико
Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по возобновлению экономической, социальной и культурной активности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса в Мексике, который состоит из трех этапов и светофора, подчеркнув его добровольный характер - власти на местах смогут принимать самостоятельные решения по дальнейшим ограничениям.
"Этот план имеет добровольный характер, поскольку мы верим в ответственность граждан и гарантируем их свободы, свободу во всём, как можно шире. Если власти муниципалитета или штата в соответствии с характеристиками региона решат, что не будут соблюдать план, это не вызовет никаких разногласий", - заявил Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.
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Сроки выхода из национального карантина остались без изменений. Первый этап послаблений начнется 18 мая, он включает открытие 269 муниципалитетов в 15 штатах, где нет случаев заражений и нет прилегающих муниципалитетов с заражениями.
На втором этапе с 18 по 31 мая правительство разрешит работу компаниям из строительной, добывающей и машиностроительной отраслей, которые теперь относятся к основным видам деятельности.
С 1 июня вводится система регионального светофора из 4-х фаз, который в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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