В Мексике представили план выхода из карантина

МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Мексики Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по возобновлению экономической, социальной и культурной активности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса в Мексике, который состоит из трех этапов и светофора, подчеркнув его добровольный характер - власти на местах смогут принимать самостоятельные решения по дальнейшим ограничениям.

"Этот план имеет добровольный характер, поскольку мы верим в ответственность граждан и гарантируем их свободы, свободу во всём, как можно шире. Если власти муниципалитета или штата в соответствии с характеристиками региона решат, что не будут соблюдать план, это не вызовет никаких разногласий", - заявил Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.

Сроки выхода из национального карантина остались без изменений. Первый этап послаблений начнется 18 мая, он включает открытие 269 муниципалитетов в 15 штатах, где нет случаев заражений и нет прилегающих муниципалитетов с заражениями.

На втором этапе с 18 по 31 мая правительство разрешит работу компаниям из строительной, добывающей и машиностроительной отраслей, которые теперь относятся к основным видам деятельности.

С 1 июня вводится система регионального светофора из 4-х фаз, который в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.