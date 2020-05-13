В Пекине откроются школы и детские сады

ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Школы и детские сады Школы и детские сады Пекина , которые были закрыты из-за эпидемии коронавирусной инфекции , постепенно возобновят занятия с начала июня, заявил в среду официальный представитель комитета образования Пекина Ли И.

Как сообщил на пресс-конференции чиновник, с 6 июня при условии соблюдения эпидемиологических требований, учащиеся выпускных классов могут по своему желанию вернуться к занятиям.

С 1 июня возобновятся занятия для части учащихся начальных и средних классов, для другой части – с 8 июня.

Кроме того, с 8 июня постепенно начнут открываться и детские сады, родители сами будут решать, отправлять своих детей на занятия или нет.

Занятия во всех учебных заведениях Китая , которые должны были возобновиться 16 февраля после зимних каникул, были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.