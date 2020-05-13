В Литве утвердили следующий этап смягчения карантина

ВИЛЬНЮС, 13 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Литвы утвердило следующий этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса , на котором увеличено разрешенное число групп граждан для прогулок в общественных местах, расширен список иностранцев, которые могут приехать в республику, а также сокращены ограничения касательно условий занятий спортом, передает Sputnik Литва

"Правительство Литвы утвердило новые решения по поводу ослабления карантинного режима. С 14 мая литовцы в общественных местах могут собираться в группы до пяти человек. Ранее можно было гулять не более чем двум людям вместе. Также изменятся правила по ношению масок в общественных местах. Установлено, что лицам старше шести лет по-прежнему обязательно носить маски во всех закрытых общественных местах (кроме заведений общественного питания и при занятиях спортом) и на некоторых открытых пространствах: торговых площадках и других общественных местах, мероприятиях, экскурсиях, зонах общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 мая список иностранцев, которые могут приехать в Литву, расширен. Предлагается разрешить въезд в Литву без обязательной 14-дневной изоляции не только для польских граждан, но и для лиц, законно проживающих в этой стране в деловых или учебных целях. Также предлагается разрешить въезд не только гражданам Эстонии Латвии , но и лицам, законно проживающим в этих странах. Эти люди смогут въезжать в Литву только при условии, что они не покидали эти страны в течение последних 14 дней.

"С 18 мая требования по ограничению потока для занятий спортом будут смягчены, и будет установлено, что во время индивидуальных занятий спортом и физических упражнений, должно быть обеспечено, по крайней мере, пять квадратных метров площади на человека вместо бывших десяти, и расстояние не менее двух метров между людьми вместо десяти. Также с 18 мая можно будет возобновить работу казино и салонов игровых автоматов, ограничив время их работы с 08.00 до 22.00. С 18 мая будут разрешена деятельность заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений, но часы их работы ограничены с 08.00 до 22.00", - добавляет Sputnik.

По данным агентства, с 30 мая также предлагается разрешить организацию спортивных соревнований без участия зрителей и снять ограничения на праздники в общественных местах. Личные торжества в открытых и закрытых пространствах с максимальным количеством участников до 30 человек будут разрешены. Это ограничение не будет применяться, когда продукты питания забираются или доставляются физическим и юридическим лицам другими и когда организация общественного питания организована на открытых пространствах. С 30 мая в школах разрешено проводить занятия для учеников, получающих начальное и среднее образование и оказывать помощь в обучении учащихся.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1505. Всего с начала пандемии выздоровели 908 человек, 54 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.