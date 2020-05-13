Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:35
https://ria.ru/20200513/1571399970.html
В Литве утвердили следующий этап смягчения карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве утвердили следующий этап смягчения карантина

19:35 13.05.2020
1034
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 13 мая - РИА Новости. Правительство Литвы утвердило следующий этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, на котором увеличено разрешенное число групп граждан для прогулок в общественных местах, расширен список иностранцев, которые могут приехать в республику, а также сокращены ограничения касательно условий занятий спортом, передает Sputnik Литва.
"Правительство Литвы утвердило новые решения по поводу ослабления карантинного режима. С 14 мая литовцы в общественных местах могут собираться в группы до пяти человек. Ранее можно было гулять не более чем двум людям вместе. Также изменятся правила по ношению масок в общественных местах. Установлено, что лицам старше шести лет по-прежнему обязательно носить маски во всех закрытых общественных местах (кроме заведений общественного питания и при занятиях спортом) и на некоторых открытых пространствах: торговых площадках и других общественных местах, мероприятиях, экскурсиях, зонах общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Отмечается, что с 15 мая список иностранцев, которые могут приехать в Литву, расширен. Предлагается разрешить въезд в Литву без обязательной 14-дневной изоляции не только для польских граждан, но и для лиц, законно проживающих в этой стране в деловых или учебных целях. Также предлагается разрешить въезд не только гражданам Эстонии и Латвии, но и лицам, законно проживающим в этих странах. Эти люди смогут въезжать в Литву только при условии, что они не покидали эти страны в течение последних 14 дней.
"С 18 мая требования по ограничению потока для занятий спортом будут смягчены, и будет установлено, что во время индивидуальных занятий спортом и физических упражнений, должно быть обеспечено, по крайней мере, пять квадратных метров площади на человека вместо бывших десяти, и расстояние не менее двух метров между людьми вместо десяти. Также с 18 мая можно будет возобновить работу казино и салонов игровых автоматов, ограничив время их работы с 08.00 до 22.00. С 18 мая будут разрешена деятельность заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений, но часы их работы ограничены с 08.00 до 22.00", - добавляет Sputnik.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По данным агентства, с 30 мая также предлагается разрешить организацию спортивных соревнований без участия зрителей и снять ограничения на праздники в общественных местах. Личные торжества в открытых и закрытых пространствах с максимальным количеством участников до 30 человек будут разрешены. Это ограничение не будет применяться, когда продукты питания забираются или доставляются физическим и юридическим лицам другими и когда организация общественного питания организована на открытых пространствах. С 30 мая в школах разрешено проводить занятия для учеников, получающих начальное и среднее образование и оказывать помощь в обучении учащихся.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1505. Всего с начала пандемии выздоровели 908 человек, 54 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
120001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЭстонияЛатвияЛитваВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру
Хорст Зеехофер. Архивное фото
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Логотип ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Верховный суд США
Эксперты рассказали о трудностях американских судов из-за коронавируса
Девушка на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Вид на город Анкара
В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Мехико
В Мексике представили план выхода из карантина
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния