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РИА Наука
2020-05-13T20:06
https://ria.ru/20200513/1571399759.html
Впервые составлен атлас гормонов кишечника человека
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РИА Новости

Впервые составлен атлас гормонов кишечника человека

19:36 13.05.2020 (обновлено: 20:06 13.05.2020)
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© Joep Beumer, Hubrecht InstituteВыращенный в лаборатории мини-кишечник с резко увеличенным количеством энтероэндокринных клеток. Различные гормоны показаны красным, фиолетовым и зеленым
Выращенный в лаборатории мини-кишечник с резко увеличенным количеством энтероэндокринных клеток. Различные гормоны показаны красным, фиолетовым и зеленым
© Joep Beumer, Hubrecht Institute
Выращенный в лаборатории мини-кишечник с резко увеличенным количеством энтероэндокринных клеток. Различные гормоны показаны красным, фиолетовым и зеленым
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нидерландские ученые впервые составили атлас и дали подробное описание гормонов, которые продуцируют клетки кишечника человека. По мнению авторов, это позволит создать новые методы лечения диабета и ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Тысячи так называемых энтероэндокринных клеток, разбросанных по всему желудочно-кишечному тракту, реагируя на определенные компоненты пищи и бактерии производят различные гормоны, которые создают ощущение голода или сытости, координируют сокращение кишечных мышц и стимулируют восстановление защитного клеточного слоя кишечника.
Эти клетки трудно изучать, так как их очень мало — не более одного процента от всех клеток стенок кишечника — и они уникальны для различных видов организмов, то есть человеческие гормоны нельзя изучать на примере лабораторных животных.
Исследователи из Института Хабрехта и Утрехтского университета в Нидерландах разработали специальный метод изучения человеческих гормон-продуцирующих клеток в крошечных органоидах, имитирующих кишечник, выращенных в лаборатории из стволовых клеток человека.
Повысив активность гена под названием нейрогенин-3, ученым удалось резко увеличить количество энтероэндокринных клеток в этих мини-кишечниках, воссоздав при этом все их подтипы. Еще одним новаторским приемом стало маркирование цветом гормон-продуцирующих клеток разного типа, что позволило изучать в одном органоиде сразу десять основных гормонов в различных комбинациях.
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Используя так называемую технику секвенирования отдельных клеток, авторы впервые описали все гены, которые активны в различных типах гормон-продуцирующих клеток человека. На основании этих данных они создали первый атлас гормонов кишечника человека.
В результате выяснилось важное значение для функционирования энтероэндокринных клеток некоторых генов, которые ранее не были описаны, а также выявлены потенциально новые гормоны, которые до этого не были идентифицированы в кишечнике.
"Составленный атлас является золотым рудником, полным захватывающих связей между гормонами, рецепторами и другими генами, используемыми четко определенными энтероэндокринными клетками. Это открывает новые направления для будущих исследований", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Йенса Пушхоф (Jens Puschhof) из Института Хабрехта.
С помощью созданного инструмента ученые планируют провести масштабные скрининговые исследования, чтобы изучить, какие молекулы в нашей пище какими типами энтероэндокринных клеток распознаются, и какие гормоны эти клетки вырабатывают в ответ.
"Возможность одновременно наблюдать большое количество энтероэндокринных клеток человека и отслеживать их подтипы с помощью флуоресцентных красок в органоидах позволяет проводить скрининг на предмет лекарств-мишеней, которые могут задействовать терапевтический потенциал энтероэндокринных клеток", — отмечает руководитель исследования Ханс Клеверс (Hans Clevers).
Кишечные гормоны, такие как грелин — гормон голода — служат основным инструментом связи между кишечником и другими органами — мозгом и поджелудочной железой. В ответ, например, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин. Один из самых успешных методов лечения диабета 2 типа основан на стимулировании гормона кишечника GLP1. Благодаря этому лечению у некоторых пациентов уровень глюкозы в крови нормализуется без инъекций инсулина.
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