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2020-05-13T19:26
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Трамп продлил запрет на сделки, угрожающие нацбезопасности США
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РИА Новости

Трамп продлил запрет на сделки, угрожающие нацбезопасности США

19:26 13.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил запрет на сделки, угрожающие информационной безопасности США, сообщает пресс-служба Белого дома.
Указ "Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг" был подписан 15 мая 2019 года. Министру торговли поручено запрещать транзакции, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США. Как пояснили тогда в Белом доме, это рассчитано на то, чтобы защитить США от "иностранных противников", посягающих на американские технологии. Многие расценили этот указ как направленный против КНР и китайской компании Huawei, одного из мировых лидеров на рынке телекоммуникаций.
В уведомлении конгрессу в среду Трамп указал, что угроза приобретения информационных технологий противниками США все еще сохраняется, а потому действие запрета необходимо продлить еще на один год, что он и делает.
США уже много лет обвиняют Китай и, как утверждают в Вашингтоне, аффилированную с властями страны Huawei в промышленном шпионаже. Китай такие обвинения отрицает.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
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Дональд ТрампHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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