Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр

ТАМБОВ, 13 мая – РИА Новости. Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включен Минпромторгом России в соответствующий федеральный реестр, что позволит парку претендовать на получение федеральных мер поддержки, включая финансовую, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, "Котовск" создан по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина и является государственным индустриальным парком с универсальной специализацией. Парк занимает площадь 142 гектара на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что дает возможность его резидентам применять льготный налоговый режим.
"Включение в реестр позволит индустриальной площадке на территории моногорода Котовска претендовать на получение федеральных мер поддержки, которые включают финансовую, информационно-консультационную поддержку, а также помощь в организации и ведении научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала", - сказал представитель пресс-службы.
Он напомнил, что ключевым вектором деятельности администрации Тамбовской области в сфере инвестиционной политики является проработка механизмов получения поддержки по софинансированию создания, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков. Включение индустриального парка "Котовск" в федеральный реестр является одним из шагов в этом направлении.