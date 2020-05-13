Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр

"Включение в реестр позволит индустриальной площадке на территории моногорода Котовска претендовать на получение федеральных мер поддержки, которые включают финансовую, информационно-консультационную поддержку, а также помощь в организации и ведении научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала", - сказал представитель пресс-службы.