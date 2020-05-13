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Тамбовская область
2020-05-13T19:25
https://ria.ru/20200513/1571399450.html
Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр
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РИА Новости

Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр

19:26 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 13 мая – РИА Новости. Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включен Минпромторгом России в соответствующий федеральный реестр, что позволит парку претендовать на получение федеральных мер поддержки, включая финансовую, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, "Котовск" создан по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина и является государственным индустриальным парком с универсальной специализацией. Парк занимает площадь 142 гектара на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что дает возможность его резидентам применять льготный налоговый режим.
"Включение в реестр позволит индустриальной площадке на территории моногорода Котовска претендовать на получение федеральных мер поддержки, которые включают финансовую, информационно-консультационную поддержку, а также помощь в организации и ведении научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала", - сказал представитель пресс-службы.
Он  напомнил, что ключевым вектором деятельности администрации Тамбовской области в сфере инвестиционной политики является проработка механизмов получения поддержки по софинансированию создания, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков. Включение индустриального парка "Котовск" в федеральный реестр является одним из шагов в этом направлении. 
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьЭкономика
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