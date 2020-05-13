В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 494

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 494, до 33 186 человек, количество заболевших выросло на 3242, до 229 705, сообщил на брифинге в среду министр по жилищному строительству Роберт Дженрик.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 627 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3 242.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.