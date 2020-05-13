Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" в скором времени перейдет в финальную стадию, пишет Bloomberg.
Как обратило внимание агентство, на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc., можно заметить, что секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки.
В пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
При этом, как отмечает Bloomberg, Мукран — это логистический центр строительства "Северного потока — 2".
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.
Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект, а использование "Академика Черского" министр назвал одним из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2".