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2020-05-13T19:43
https://ria.ru/20200513/1571399319.html
Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109261_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8bfc50ccec32e4586e3dc223ae06960a.jpg
РИА Новости

Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"

19:21 13.05.2020 (обновлено: 19:43 13.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" в скором времени перейдет в финальную стадию, пишет Bloomberg.
Как обратило внимание агентство, на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc., можно заметить, что секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки.
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В пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
При этом, как отмечает Bloomberg, Мукран — это логистический центр строительства "Северного потока — 2".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.
Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект, а использование "Академика Черского" министр назвал одним из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2".
Строительство трубопровода Северный поток — 2
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Обсудить 13
РоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Если бы они думали, что он реально там чего-то достроит, то давно бы ввели. А раз они молчат, значит трубы он повезет в Находку.
13 мая, 20:23
ВСВиталий Семенович
13410034
Мы строили, строили и наконец построим
13 мая, 19:45
Ю.Юрий .
2490004
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