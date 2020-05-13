ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в апреле свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах", - сказал Райан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.