ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19

"Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах", - сказал Райан.