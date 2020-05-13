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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:11
https://ria.ru/20200513/1571398959.html
ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19

19:11 13.05.2020
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© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в апреле свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах", - сказал Райан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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