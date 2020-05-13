Власти Чили вводят с 15 мая тотальный карантин в столице

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Власти Власти Чили вводят с 15 мая на неделю тотальный карантин в столице, сообщил глава минздрава страны Хайме Маньялич.

"Тотальный карантин в Большом Сантьяго, во всех коммунах провинции Сантьяго ... (вводится) с пятницы, 15 мая, с 22.00 (4.00 мск) на семь дней", - сказал он.

Эти меры предприняты, чтобы избежать роста госпитализации граждан и распространения коронавируса по другим территориям.

Ранее в Сантьяго карантин вводился и отменялся в отдельно взятых районах.

Также объявляется карантин для всех людей старше 75 лет, для этой категории граждан он будет действовать по всей стране.

В Чили подтвержден 34 381 случай заболевания коронавирусом, из них 24 965 случаев в столичном регионе. 14 865 пациентов выздоровели, 347 скончались (из них 184 в Сантьяго и окрестностях).