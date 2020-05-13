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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:10
https://ria.ru/20200513/1571398887.html
Власти Чили вводят с 15 мая тотальный карантин в столице
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64da6eebba96f1046f2af7003c1be240.jpg
РИА Новости

Власти Чили вводят с 15 мая тотальный карантин в столице

19:09 13.05.2020 (обновлено: 19:10 13.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Власти Чили вводят с 15 мая на неделю тотальный карантин в столице, сообщил глава минздрава страны Хайме Маньялич.
"Тотальный карантин в Большом Сантьяго, во всех коммунах провинции Сантьяго... (вводится) с пятницы, 15 мая, с 22.00 (4.00 мск) на семь дней", - сказал он.
Эти меры предприняты, чтобы избежать роста госпитализации граждан и распространения коронавируса по другим территориям.
Ранее в Сантьяго карантин вводился и отменялся в отдельно взятых районах.
Также объявляется карантин для всех людей старше 75 лет, для этой категории граждан он будет действовать по всей стране.
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В Чили подтвержден 34 381 случай заболевания коронавирусом, из них 24 965 случаев в столичном регионе. 14 865 пациентов выздоровели, 347 скончались (из них 184 в Сантьяго и окрестностях).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСантьяго (город)ЧилиВ мире
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