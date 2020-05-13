Спутник "Метеор-М" возобновил работу после удара микрометеороида

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, снова заработал, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы Российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, снова заработал, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы Роскосмоса

Спутник " Метеор-М " номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле 2019 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Ранее сообщалось, что 18 декабря, через 11 дней после принятия спутника в эксплуатацию, на "Метеоре-М" номер 2-2 произошла нештатная ситуация - в него ударил микрометеороид. В результате спутник отключил питание всех систем. После со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его функционирования.

"По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации "Роскосмос" работа космического аппарата "Метеор-М" номер 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

Он отметил, что в настоящее время информация, получаемая со спутника, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровня.

Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеоре-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.