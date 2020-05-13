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2020-05-13T19:04
https://ria.ru/20200513/1571398679.html
Спутник "Метеор-М" возобновил работу после удара микрометеороида
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РИА Новости

Спутник "Метеор-М" возобновил работу после удара микрометеороида

19:04 13.05.2020
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© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, снова заработал, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы Роскосмоса.
Спутник "Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле 2019 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
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Ранее сообщалось, что 18 декабря, через 11 дней после принятия спутника в эксплуатацию, на "Метеоре-М" номер 2-2 произошла нештатная ситуация - в него ударил микрометеороид. В результате спутник отключил питание всех систем. После со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его функционирования.
"По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации "Роскосмос" работа космического аппарата "Метеор-М" номер 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
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Он отметил, что в настоящее время информация, получаемая со спутника, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровня.
Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеоре-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.
"Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с Восточного. В августе 2021 года ожидается запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3.
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"Метеор-М" 2-2Космос - РИА НаукаРоскосмос
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