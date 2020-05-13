В Чечне рассказали, кому принадлежали заблокированные Instagram-аккаунты

ГРОЗНЫЙ, 13 мая – РИА Новости. Заблокированные компанией Facebook из-за санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова аккаунты в социальной сети Заблокированные компанией Facebook из-за санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова аккаунты в социальной сети Instagram не принадлежат главе Чечни, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, директор телекомпании "Грозный" Ахмед Дудаев

В среду представитель компании Facebook сообщил РИА Новости, что аккаунт Кадырова в Instagram был удален из-за санкций против него.

Накануне, пояснил Дудаев, в чеченском сегменте Instagram были заблокированы четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией.

"Любой человек может проверить - ни на одном из заблокированных аккаунтов не нарушались правила Instagram и Facebook, и ни один из этих ресурсов не принадлежит главе ЧР", - подчеркнул Дудаев. По его словам, "ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что аккаунт @za_kadyrova_95eng (аудитория 2.9 миллиона человек), принадлежит главе ЧР".

"Он является официальным ресурсом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - отметил Дудаев. По его словам, аккаунт указан на официальном сайте фонда, а сотрудники организации не раз делали запросы на его верификацию, прилагая к ним подтверждающие принадлежность документы, кроме того, "представители фонда вложили в его раскрутку и продвижение немалые силы и ресурсы, в том числе и финансовые".

"Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова занимается исключительно благотворительной деятельностью и оказывает помощь десяткам миллионов людей по всему миру… Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности. Или сотрудники этого благотворительного фонда официально находятся под санкциями?", - заметил Дудаев.

Он рассказал, что еще один из блокированных аккаунтов - @za_rkadyrov_95 (аудитория 552 тысячи человек) - по собственной инициативе вел сотрудник интернет-редакции телекомпании "Грозный" Бекмагомед Музуров, который собрал на этой площадке "огромную аудиторию, поддерживающую Рамзана Кадырова". Дудаев заметил, что молодой человек развивал страницу, привлекая различных специалистов, используя в том числе и механизмы, предлагаемые самим Instagram, однако компания "заблокировала его без каких-либо оснований".

"Под санкциями глава Чеченской Республики или все, кто его поддерживают? Этой блокировкой нарушены права не только владельца аккаунта, но и всех его подписчиков, которые смотрели, комментировали публикации, интересовались деятельностью главы Чечни на этой странице", - подчеркнул Дудаев. По его мнению, "также безосновательно заблокирован и аккаунт @kadyrov._95 с полуторамиллионной аудиторией". Дудаев уверен, что решение компании - не что иное, как "политика двойных стандартов: с одной стороны призывы к свободе слова, с другой – ограничение этой свободы, не считаясь при этом с собственными законами и правилами".