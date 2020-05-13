Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Патологоанатом может написать в заключении о том, что смерть пациента наступила от коронавируса, если у того была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Патологоанатом может написать в заключении о том, что смерть пациента наступила от коронавируса, если у того была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц.

Он напомнил, что диагноз пациентов, умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию, в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия.

"Есть четкие критерии, как ставить диагноз "коронавирусная инфекция". Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. При этом мы учитываем те заболевания сопутствующие, которые, к несчастью, есть у всех нас, из-за коронавируса они обостряются, течение их становится тяжелым. И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции", - сказал Зайратьянц.

При этом, по его словам, если человек всю жизнь страдал от ишемической болезни сердца и не перенес инфаркт, но у него еще обнаружили коронавирус, то было бы неправильно называть причиной смерти именно коронавирус. "Сам вирус это еще не болезнь, в легких изменений нет - человек погиб от инфаркта", - сказал Зайратьянц.

Он добавил, что ежедневные данные оперативного штаба по смертности от коронавируса - это точная информация, учитывающая результаты вскрытия.

"Эти цифры - это действительно подтвержденные случаи после вскрытия, это не предварительные данные, это именно подтвержденные клинико-экспертной комиссией после результата патологоанатомического вскрытия, которые подтвердились тестом положительным. В сумме это как раз 639 летальных исходов", - сказал Зайратьянц .

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о заниженных смертях от коронавируса. По данным депздрава, из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.