Британские ученые изучат, как генетика влияет на протекание коронавируса

"Масштабное исследование генома человека будет проведено Национальной службой здравоохранения при участии 20 тысяч человек, находящихся сейчас или прошедших реанимацию с коронавирусом, а также 15 тысяч человек со слабыми или умеренными симптомами", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

"С каждым днем мы узнаем все больше об этом вирусе, и понимание того, как генетика может влиять на реакцию людей на вирус, является важнейшей частью этой мозаики… Пациенты будут участвовать в исследовании, только если они или их близкие дадут на это согласие", - заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.