Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T18:56
https://ria.ru/20200513/1571397881.html
Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/29/1562442981_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45106fcf997ed3864cae810abdf56cf2.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты

18:56 13.05.2020
50991
© РИА Новости / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Портал госуслуг не справился с наплывом заявок на выплаты на детей, так как за сутки на сайт поступило более миллиона заявок, заявил Владимир Путин.
В Минкомсвязи сообщили РИА Новости, что нарастили мощность портала госуслуг после рекордного роста заявок, сайт вновь стабильно работает.

Почему не выдержал сервис

По информации ведомства, 12 мая сайт посетили более 17 миллионов пользователей, от них поступило более двух миллионов заявок на получение выплат. Это в десять раз больше средней нагрузки на ресурс за апрель.
Андрей Турчак
17:45
В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий
Ранее глава государства объявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет смогут получить 10 тысяч рублей по заявлению. У детей должно быть гражданство России.
Заявление можно подать несколькими способами: через портал госуслуг, через отделение Пенсионного фонда или при посещении районного МФЦ. Обратиться можно до 1 октября.
По информации Росстата, выплаты могут получить 23 миллиона детей.
3713211648
Обсудить 20
Общество
Популярные комментарии
А вот фиг вам граждане а не пособие если ваш ребёнок старше чем 11 мая 2004 года рождения. Хоть ты тресни. Ну и что что ребёнку 16 лет. То есть остальные дети и вовсе не дети, а так. То есть они есть не хотят, одеваться им не нужно. То есть процентов 30 населения России облизнуться и останутся у разбитого корыта.
13 мая, 19:33
СССергей Сумцов
30311112
А с чем вообще справился Путин? С российскими пенсионерами((
13 мая, 20:36
Clever
2121305
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Воронеж
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Андрей Турчак
В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заболел коронавирусом
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Хорст Зеехофер. Архивное фото
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве утвердили следующий этап смягчения карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния