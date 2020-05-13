Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Портал госуслуг не справился с наплывом заявок на выплаты на детей, так как за сутки на сайт поступило более миллиона заявок, заявил Портал госуслуг не справился с наплывом заявок на выплаты на детей, так как за сутки на сайт поступило более миллиона заявок, заявил Владимир Путин

В Минкомсвязи сообщили РИА Новости, что нарастили мощность портала госуслуг после рекордного роста заявок, сайт вновь стабильно работает.

Почему не выдержал сервис

По информации ведомства, 12 мая сайт посетили более 17 миллионов пользователей, от них поступило более двух миллионов заявок на получение выплат. Это в десять раз больше средней нагрузки на ресурс за апрель.

Ранее глава государства объявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет смогут получить 10 тысяч рублей по заявлению. У детей должно быть гражданство России.

Заявление можно подать несколькими способами: через портал госуслуг, через отделение Пенсионного фонда или при посещении районного МФЦ. Обратиться можно до 1 октября.