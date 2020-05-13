Прожившие 61 год вместе супруги умерли от коронавируса в один день

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В американском Сент-Луисе супруги заразились В американском Сент-Луисе супруги заразились коронавирусом и умерли в один день, пишет St. Louis Post-Dispatch.

Патрисия и Билл Олвиг прожили в браке 61 год, с недавнего времени они находились в доме престарелых. У них одновременно начался кашель и поднялась температура. Спустя некоторое время после появления первых симптомов мужчине стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Его жену отправили следом шесть часов спустя.

Выяснилось, что пара заболела COVID-19. Патрисию и Билла подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Предполагая скорую кончину, члены семьи вызвали им священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.

Медики посоветовали родственникам отключить умирающих от ИВЛ. Вскоре врачи сообщили о смерти Билла. Патрисия пережила супруга на 40 минут.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.