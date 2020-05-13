Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель

"Подтверждаем, что самолет приземлился и находится в аэропорту Тегель, он прибыл по приглашению ведомства канцлера", - заявили в пресс-службе.

Ранее журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.

В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.