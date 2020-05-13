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2020-05-13T18:48
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Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
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РИА Новости

Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель

18:48 13.05.2020
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© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель
Главный терминал международного аэропорта Тегель
© РИА Новости / Артур Александров
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Самолет администрации президента РФ прибыл в Берлин по приглашению ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-воздушных сил ФРГ.
"Подтверждаем, что самолет приземлился и находится в аэропорту Тегель, он прибыл по приглашению ведомства канцлера", - заявили в пресс-службе.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее другой источник, комментируя приезд высокопоставленного кремлевского чиновника в Берлин, сказал РИА Новости, что Козак - ключевой переговорщик по Украине, и не все можно обсудить в формате телеконференции. Посольство РФ в ФРГ отказалось подтвердить сведения о прилете в Берлин Козака.
Ранее журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.
Дмитрий Козак
16:13
Источник рассказал детали визита Козака в Берлин
В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.
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РоссияАдминистрация президента РоссииАнгела МеркельДмитрий КозакГерманияБерлин (город)В мире
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