Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру

АФИНЫ, 13 мая – РИА Новости. Турция не разрешила пролет через ее воздушное пространство самолету, перевозившему медицинское оборудование из Китая на Кипр, сообщил министр транспорта, связи и промышленности Яннис Карусос Кипрскому информагентству.
"Турция не дала разрешение пилоту самолета войти в ее воздушное пространство для прибытия на Кипр, в результате чего пилот поменял курс, потому что у него не было достаточно топлива, чтобы долететь до Кипра. Пилот изменил курс и направляется в московский аэропорт в России, где он приземлится для дозаправки", - сообщил Карусос.
Самолет должен доставить из Китая 36 тонн медицинского оборудования, которое включает, среди прочего, защитную одежду, бахилы, одноразовую хирургическую форму и защитные маски. Прибытие рейса в Ларнаку ожидалось в 13.30 (совпадает с московским).
"Министерство иностранных дел Республики Кипр было проинформировано об инциденте с целью принятия необходимых шагов. Ожидается, что самолет с медицинским оборудованием прибудет в аэропорт Ларнаки около 8 часов вечера", - сообщил министра.
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