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2020-05-13T18:47
https://ria.ru/20200513/1571397298.html
"Белавиа" организовала вывозной рейс из Египта
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РИА Новости

"Белавиа" организовала вывозной рейс из Египта

18:46 13.05.2020 (обновлено: 18:47 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" организовала чартерный рейс в Египет, которым эвакуированы 97 граждан, в том числе России, Белоруссии и Украины, сообщила в среду пресс-служба министерства спорта и туризма республики.
"Чартерным рейсом "Белавиа" из Египта эвакуированы 97 граждан разных стран. Среди них граждане Беларуси, России, Украины, Армении, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Из-за коронавируса ряд стран мира закрыли свои границы для иностранцев, в том числе с целью транзита, и ввели режим ЧП, а также отменены международные авиаперелеты и железнодорожное сообщение. В этой связи туристы испытывают трудности с возвращением домой. Для эвакуации граждан авиакомпании, в том числе "Белавиа", организуют чартерные рейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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