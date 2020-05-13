"Белавиа" организовала вывозной рейс из Египта

Из-за коронавируса ряд стран мира закрыли свои границы для иностранцев, в том числе с целью транзита, и ввели режим ЧП, а также отменены международные авиаперелеты и железнодорожное сообщение. В этой связи туристы испытывают трудности с возвращением домой. Для эвакуации граждан авиакомпании, в том числе "Белавиа", организуют чартерные рейсы.