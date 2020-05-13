В Саратовской области приостановили использование аппаратов "Авента-М"

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Минздрав Саратовской области приостановил использование 20 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, ожидается поставка еще 30 таких аппаратов в регион, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая.

"У нас из этой партии на сегодняшний день в регионе находятся 20 аппаратов. Естественно, мы в рамках документа, который получен от Росздравнадзора, их эксплуатацию приостановили… Я думаю, что по итогам проведенных исследований нам оперативно доведут информацию, как дальше действовать с данной аппаратурой. Надеюсь, что ее позволят вернуть в эксплуатацию", - сказал Шувалов журналистам в среду.

По его словам, всего регион оплатил закупку 50 таких аппаратов ИВЛ, поставка 30 из них еще ожидается. "Хочу заверить, что это не критичная ситуация на сегодняшний день. У нас 34 пациента находятся на искусственной вентиляции легких, из них 26 на инвазивной ИВЛ, то есть это как раз такие аппараты ИВЛ, о которых идет речь, но не на этих аппаратах - еще раз подчеркну. Самое главное - пациенты, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения, никоим образом не пострадали и не пострадают", - заверил замминистра.

Он отметил, что в регионе около 200 аппаратов ИВЛ находятся в COVID-госпиталях и еще практически столько же незадействованных аппаратов может быть оперативно перераспределено при необходимости из других медучреждений области.

"Проблематика сейчас в связи с тем, что мы вывели эти 20 аппаратов из эксплуатации, никак нам не заметна в части оказания медицинской помощи пациентам… Плюс ко всему ожидаются еще 87 аппаратов искусственной вентиляции легких, они законтрактованы и находятся на этапе поставки… Мы ожидаем их поставки в кратчайший срок. Естественно, вся аппаратура будет введена в эксплуатацию незамедлительно", - заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что поступающая аппаратура, согласно контрактам, обязательно должна обладать абсолютно всеми характеристиками по технической безопасности, включая пожарную безопасность, и иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором.

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.