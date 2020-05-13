Предприятия Челябинской области получили поддержку в условиях COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Предприятия в Предприятия в Челябинской области , наиболее пострадавшие в условиях коронавируса, в настоящее время получили господдержку на сумму около 2,6 миллиарда рублей, всего это около 50 тысяч организаций, сообщил в среду замгубернатора региона Егор Ковальчук.

"Напомню, что меры поддержки – это либо налоговые льготы, либо отсрочка или рассрочка в уплате налогов. Меры поддержки мы оцениваем по уже принятым нормативно-правовым актам в 2,6 миллиарда рублей. Полную сумму мер поддержки мы сможем посчитать по итогам года, когда все эти меры сработают, а сейчас мы их оцениваем в 2,6 миллиарда рублей", - сказал он журналистам.

Поддержку получили порядка 50 тысяч организаций, на которых работает около 220 тысяч сотрудников. "Мы понимаем, что не только эти организации пострадали, и экономические последствия ударили по гораздо большему числу предприятий. У нас единицы отраслей выиграли от сложившейся ситуации – это службы доставки, продовольствие", - уточнил он.

Кроме того, отметил Ковальчук, для малого и микробизнеса есть те меры поддержки, которые реализует "Территория бизнеса": это микрозаймы, традиционный продукт "Территории бизнеса", который был модернизирован под условия эпидемии. Здесь 115 предприятий уже получили эту поддержку на сумму 450 миллионов рублей, это дало возможность сохранить около 3 тысяч рабочих мест, добавил он.

По словам генерального директора фонда развития предпринимательства Челябинской области – "Территории Бизнеса" Артура Юсупова, по поручению губернатора региона Алексея Текслера фондом разработан ряд антикризисных продуктов, которые реализует "Территория бизнеса". Так, что касается льготных кредитов, микрозаймов – это 1% годовых, до 3 миллионов рублей на 3 года, выдано 25 таких кредитов на сумму 62 миллиона рублей, что позволит более 700 рабочих мест сохранить, сказал он. "Кроме того, в работе по всем продуктам находится еще порядка 200 заявок… Также у нас есть сайт. На нем активно размещаем все имеющиеся меры поддержки и вчера запустили новый сервис – при вводе предпринимателем ИНН будет показано, какими мерами поддержки он может воспользоваться", - пояснил он журналистам.

Замгубернатора напомнил, что в области разработан и реализуется пакет мер, сформированный тремя траншами, всего там 39 мероприятий по поддержке бизнеса. "Они направлены на стабилизацию на рынке труда, сохранение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики. По итогам реализации этих мер будет оказана поддержка как минимум 39 тысячам организаций и индивидуальных предпринимателей, сохранено 195 тысяч рабочих мест", - сказал Ковальчук. Он отметил, что эта цифра не окончательная, "мы постоянно выявляем новые сферы деятельности и те организации, которые подпадают под меры поддержки".

Ковальчук добавил, что важно, чтобы каждый рубль, каждая мера господдержки дошла до конечного потребителя, бизнеса, предприятия, и "наша задача – максимально проинформировать всех заинтересованных лиц". "Отмечу, что поддержка будет считаться оказанной, когда все, кому она положена, ее получат", - сказал он.

По словам представителя ООО "Энсо", которое занимается производством одежды, Дарьи Сапуновой, в среду предприятие получило кредит на сумму 2 миллиона рублей под 1% годовых, это "приятная новость, мы очень ждали эту поддержку". Предприятие в Челябинске с 2010 года занимается производством женской одежды – есть оборудование, высококвалифицированные портные, и очень важно сохранить рабочие места, отметила она. "Но коронавирус повлиял, и обороты упали. Мы постарались переквалифицироваться, но своими силами сложно продержаться. Мы переквалифицировались на пошив многоразовых масок. Также начали шить защитные комбинезоны на медперсонал. Планируем продолжать работать по своей торговой марке. Заказы обеспечивают зарплаты и минимальные расходы, а на пополнение оборотных средств не хватало", - сказала она журналистам.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер обозначил региональные задачи с участием муниципалитетов. Как сообщала пресс-служба губернатора, так, главам необходимо подключиться к работе по информированию представителей бизнеса и населения о мерах господдержки, включая инструментарий кредитных организаций. "Все хозяйствующие субъекты, а также население в городах и районах области должны знать об этих мерах и максимально ими воспользоваться", - говорил Текслер.