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2020-05-13T18:40
https://ria.ru/20200513/1571396997.html
Нижегородские власти назвали акцию работников скорой помощи провокацией
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РИА Новости

Нижегородские власти назвали акцию работников скорой помощи провокацией

18:40 13.05.2020
3583
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРабота Нижегородского центра медицины катастроф
Работа Нижегородского центра медицины катастроф
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал "провокацией" и "заказухой" инцидент на сормовской подстанции скорой медицинской помощи с недовольными выплатами людьми, пообещав обратиться в СК.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео недовольных сотрудников "скорой". В подписи к видео отмечалось, что они пришли к начальству узнать, почему им выплатили разные суммы надбавок, при этом некоторые получили меньше тысячи рублей.
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"Провокация на сормовской подстанции скорой медицинской помощи. Получил сигнал о том, что на подстанции скорой медицинской помощи неожиданно собрались люди. Среди них были и те, кто работает на "скорой", и совершенно посторонние личности. Мгновение ока - и сразу здесь же телекамеры, берутся интервью, вбрасываются в толпу людей разогревающие фразы", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
Он дал поручение главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о проведении расследования по горячим следам - кто и с какими целями стоит за этой акцией. "В том, что это отрежессированная "заказуха", сомнений нет. Аналогичные "акции" прошли в других организациях Сормовского района. Конечно, мы поймём, кто стоит за всем этим", - добавил замгубернатора.
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Что касается суммы доплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, то они, по словам Мелик-Гусейнова, зависят от того, какое время каждый конкретный фельдшер или другой сотрудник скорой помощи провел с коронавирусными пациентами.
"Исходя из времени, которое потратил медицинский специалист на работу с пациентом с коронавирусом, медорганизации занесли эту информацию в систему. Скажем, конкретный врач был всего час с больным, и он получит небольшую доплату. А есть врач, который получит больше среднего размера выплаты, потому что он много времени проводил с больными коронавирусом", - объяснил замгубернатора систему начисления доплат медработникам во время онлайн-пресс-конференции в среду.
Он добавил, что норматив рабочего времени исчисляется работодателем, и вопросы по полученным суммам в первую очередь нужно адресовать им. Кроме того, региональный минздрав открыл горячую линию, где готовы разъяснить ситуацию с доплатами медработникам.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородОбщество
Популярные комментарии
То есть, эти люди считают, что если час провёл с больным, то и не достоин доплаты в полном объёме? Лично знаю врача, которая на неотложке отработала вызов (30-40 минут), заразилась и умерла. Какая разница сколько времени врач находился с больным? Да хоть пять секунд, он рискует своей жизнью. Да, прав был классик: "Умом Россию не понять!".
13 мая, 18:59
ГМГеннадий Мещерин
800004
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