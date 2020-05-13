Нижегородские власти назвали акцию работников скорой помощи провокацией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Замгубернатора Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал "провокацией" и "заказухой" инцидент на сормовской подстанции скорой медицинской помощи с недовольными выплатами людьми, пообещав обратиться в СК

Ранее в соцсетях было опубликовано видео недовольных сотрудников "скорой". В подписи к видео отмечалось, что они пришли к начальству узнать, почему им выплатили разные суммы надбавок, при этом некоторые получили меньше тысячи рублей.

"Провокация на сормовской подстанции скорой медицинской помощи. Получил сигнал о том, что на подстанции скорой медицинской помощи неожиданно собрались люди. Среди них были и те, кто работает на "скорой", и совершенно посторонние личности. Мгновение ока - и сразу здесь же телекамеры, берутся интервью, вбрасываются в толпу людей разогревающие фразы", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

Он дал поручение главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о проведении расследования по горячим следам - кто и с какими целями стоит за этой акцией. "В том, что это отрежессированная "заказуха", сомнений нет. Аналогичные "акции" прошли в других организациях Сормовского района. Конечно, мы поймём, кто стоит за всем этим", - добавил замгубернатора.

Что касается суммы доплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, то они, по словам Мелик-Гусейнова, зависят от того, какое время каждый конкретный фельдшер или другой сотрудник скорой помощи провел с коронавирусными пациентами.

"Исходя из времени, которое потратил медицинский специалист на работу с пациентом с коронавирусом, медорганизации занесли эту информацию в систему. Скажем, конкретный врач был всего час с больным, и он получит небольшую доплату. А есть врач, который получит больше среднего размера выплаты, потому что он много времени проводил с больными коронавирусом", - объяснил замгубернатора систему начисления доплат медработникам во время онлайн-пресс-конференции в среду.

Он добавил, что норматив рабочего времени исчисляется работодателем, и вопросы по полученным суммам в первую очередь нужно адресовать им. Кроме того, региональный минздрав открыл горячую линию, где готовы разъяснить ситуацию с доплатами медработникам.