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2020-05-13T18:30
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Суд оштрафовал двух екатеринбуржцев за вечеринку в период карантина
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РИА Новости

Суд оштрафовал двух екатеринбуржцев за вечеринку в период карантина

18:29 13.05.2020 (обновлено: 18:30 13.05.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга, предоставивших квартиру для вечеринки в период карантина, сообщает в среду Свердловский облсуд.
По данным суда, в ночь с 17 на 18 апреля группа екатеринбуржцев, "уставших" от самоизоляции, решила провести вечеринку на съемной квартире в одном из домов на улице Московской. На вечеринке присутствовали 10 человек, приглашение на нее рассылалось в соцсетях. Между тем в Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19. Видео с вечеринки попало в социальные сети и привлекло внимание правоохранительных органов.
"Сегодня Ленинским районным судом Екатеринбурга к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки. Судом каждому из них назначено наказание по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановления суда вступят в законную силу через 10 суток, если не будут обжалованы сторонами", - говорится в сообщении.
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