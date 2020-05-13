В Ульяновской области проверят данные о вечеринке чиновников

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появились фотографии и видео, на которых компания из нескольких человек проводит вечеринку на одной из баз отдыха. По данным СМИ, в корпоративе якобы приняли участие все заместители главы Димитровграда, а также практически все начальники управлений и отделов городской администрации. На фото и видео видно, что люди едят и пьют алкоголь без масок, а также не соблюдают социальную дистанцию.