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2020-05-13T18:27
https://ria.ru/20200513/1571396433.html
В Ульяновской области проверят данные о вечеринке чиновников
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РИА Новости

В Ульяновской области проверят данные о вечеринке чиновников

18:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить информацию о вечеринке чиновников из мэрии Димитровграда в период самоизоляции и в случае подтверждения факта дать оценку их действиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее в местных СМИ и социальных сетях появились фотографии и видео, на которых компания из нескольких человек проводит вечеринку на одной из баз отдыха. По данным СМИ, в корпоративе якобы приняли участие все заместители главы Димитровграда, а также практически все начальники управлений и отделов городской администрации. На фото и видео видно, что люди едят и пьют алкоголь без масок, а также не соблюдают социальную дистанцию.
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"Такое видео, действительно, появилось в интернете. Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе мэрии Димитровграда РИА Новости заявили, что информация о вечеринке местных чиновников во время периода самоизоляции – это "пока слухи".
В Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом с 31 марта по 15 мая действует режим самоизоляции для граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Морозов (политик)Ульяновская областьДимитровградОбщество
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