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2020-05-13T18:29
https://ria.ru/20200513/1571396097.html
Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь
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РИА Новости

Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь

18:21 13.05.2020 (обновлено: 18:29 13.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Новгородской областной Думы Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
© Фото : пресс-служба Новгородской областной Думы
НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева обратилась к губернатору области Андрею Никитину с инициативой компенсировать затраты на сотовую связь и интернет педагогам, осуществляющим в регионе дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба облдумы.
Писарева отметила, что после перехода школ области на дистанционное обучение, ей неоднократно поступали обращения от учителей по поводу возросших трат на связь.
"Проведение уроков, проверка домашних заданий, какие-то дополнительные разъяснения преподаватели вынуждены осуществлять дистанционно, используя свои личные телефоны и домашний интернет. В связи с этим считаю необходимым компенсировать педагогам, осуществляющим дистанционное обучение, эти затраты", - приводятся в сообщении слова Писаревой.
Как отметили в пресс-службе, губернатор поддержал инициативу спикера и дал соответствующее поручение министерству образования области. В настоящее время в министерстве прорабатывается соответствующий нормативный правовой акт для скорейшего вынесения на заседание облдумы.
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