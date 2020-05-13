Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь

НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева обратилась к губернатору области Андрею Никитину с инициативой компенсировать затраты на сотовую связь и интернет педагогам, осуществляющим в регионе дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба облдумы.

Писарева отметила, что после перехода школ области на дистанционное обучение, ей неоднократно поступали обращения от учителей по поводу возросших трат на связь.

"Проведение уроков, проверка домашних заданий, какие-то дополнительные разъяснения преподаватели вынуждены осуществлять дистанционно, используя свои личные телефоны и домашний интернет. В связи с этим считаю необходимым компенсировать педагогам, осуществляющим дистанционное обучение, эти затраты", - приводятся в сообщении слова Писаревой.