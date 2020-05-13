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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:45
https://ria.ru/20200513/1571395875.html
В Абхазии ослабят ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753767_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_513db800dfc1f1d814a0ceb8021e39f9.jpg
РИА Новости

В Абхазии ослабят ряд ограничений по коронавирусу

18:17 13.05.2020 (обновлено: 18:45 13.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции в Абхазии продлены до 1 июня, но откроются объекты питания, фитнес-центры, а также будет запущено движение междугородного транспорта, сообщил журналистам по итогам заседания координационного штаба по защите населения от коронавируса глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в Абхазии выросло с трех до тринадцати. Два пациента выздоровели, один скончался.
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"С 15 мая будет разрешена работа объектов общественного питания, с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов. Также будет разрешено движение междугородного автотранспорта и разрешена работа фитнес-центров", - сказал министр, добавив, что послабления делаются с целью минимизации экономических последствий для Абхазии из-за COVID-19.
Все остальные запретительные меры, в том числе работа дошкольных, школьных и высших учебных заведений, продлены до 1 июня.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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