В Абхазии ослабят ряд ограничений по коронавирусу

Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии. Архивное фото

Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Карантинные меры из-за Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции Абхазии продлены до 1 июня, но откроются объекты питания, фитнес-центры, а также будет запущено движение междугородного транспорта, сообщил журналистам по итогам заседания координационного штаба по защите населения от коронавируса глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в Абхазии выросло с трех до тринадцати. Два пациента выздоровели, один скончался.

"С 15 мая будет разрешена работа объектов общественного питания, с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов. Также будет разрешено движение междугородного автотранспорта и разрешена работа фитнес-центров", - сказал министр, добавив, что послабления делаются с целью минимизации экономических последствий для Абхазии из-за COVID-19.

Все остальные запретительные меры, в том числе работа дошкольных, школьных и высших учебных заведений, продлены до 1 июня.

В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.