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2020-05-13T18:13
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В Нидерландах установили личности восьми советских солдат
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РИА Новости

В Нидерландах установили личности восьми советских солдат

18:13 13.05.2020
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© flickr.com/EnecoЖилые дома в районе Nieuwland, Амерсфорт, Нидерланды
Жилые дома в районе Nieuwland, Амерсфорт, Нидерланды
© flickr.com/Eneco
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Личности восьми неизвестных советских воинов, захороненных в районе нидерландского города Амерсфорт, удалось установить благодаря тестам ДНК, рассказал директор фонда "Советское Поле Славы", голландский журналист Ремко Рейдинг.
"Голландские власти согласились провести эксгумацию… На "Поле славы" сделали эксгумацию 15 солдат. Я сам брал тесты ДНК у их родственников. (Результаты теста ДНК – ред.) восьми солдат – 100% удачные, ДНК остальных семи солдат у меня пока нет, так как родственники не найдены и до сих пор неизвестно точно, кто эти солдаты", - сказал Рейдинг в ходе онлайн-лекции, организованной РАНХиГС.
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Он также сообщил, что сейчас на кладбище советских воинов под Амерсфортом проходит реновация.
"На некоторых надгробных камнях не хватает отчеств, нет дат. И мы долго разговаривали с (местными – ред.) властями, чтобы добиться установления новых камней. И, в конце концов, с помощью посольства России и других посольств (бывших союзных республик – ред.) и голландских властей мы начали делать реновацию кладбища и обновили могилы", - добавил директор фонда "Советское Поле Славы".
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лейсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.
Так как СССР не вел боевых действий на территории Нидерландов, речь идет о солдатах советской армии, погибших в плену или в концлагерях. В годы войны в Амерсфорте был немецкий концлагерь, в котором находились военнопленные из Советского Союза. Спустя годы на месте расстрела солдат был установлен обелиск, представляющий собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов".
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Поиском родственников погибших и организацией посещения ими мемориала занимается Фонд "Советское Поле Славы".
Вот уже 20 лет директор фонда Ремко Рейдинг разыскивает родственников советских воинов, захороненных на голландской территории. За это время ему удалось найти родных и близких около 200 военнослужащих.
А началось всё с того, как в 1998 году Рейдинг, который работал спортивным обозревателем в местной газете Амерсфорта, получил редакционное задание разыскать родственников захороненных солдат. То, что началось для Ремко как журналистское расследование, превратилось в моральный долг. Активное содействие в работе голландцу оказывает его русская жена Ирина. Супруги ведут поиск по двум направлениям: выявление дополнительной информации о захороненных солдатах из архивов и поиск родственников тех, о ком дополнительная информация уже известна.
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Вторая мировая война (1939-1945)НидерландыСССРВ мире
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