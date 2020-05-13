В Нижегородской области 174 медработника заразились коронавирусом

Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Сто семьдесят четыре медицинских работника заболели Сто семьдесят четыре медицинских работника заболели коронавирусом Нижегородской области с начала пандемии, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.

"По зараженным медработникам: у нас на сегодняшний день 174 специалиста – это не только врачи, это и медицинские сестры, и младший медперсонал, и обслуживающий персонал – за всю историю пандемии в Нижегородской области. Это те, кто имел контакт и кто подтвердил свой статус "плюс". Все они занесены в федеральный регистр", - заявил замгубернатора во время онлайн-пресс-конференции.

Поскольку медработникам, заразившимся на работе коронавирусом, полагаются страховые выплаты, в регионе сформирована комиссия, которая будет рассматривать каждое конкретное дело и проводить специализированное расследование.

По словам замгубернатора, среди нижегородских медработников были те, кто отказался работать с больными коронавирусом.

"С каждым проводится индивидуальная беседа. Где-то пожилой возраст, где-то страх, где-то нежелание работать с такой нагрузкой... Но у нас этот вопрос не носит драматического характера, как в некоторых других субъектах. Медработники Нижегородской области очень сознательно подошли к этому вопросу, и отказников у нас всего несколько процентов. Это очень хороший показатель", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что к тем, кто не захотел работать с пациентами с COVID-19, никакие санкции применяться не будут, "это личное решение каждого".

На территории Нижегородской области зафиксировано 5 358 случая заражения коронавирусной инфекцией. 35 человек умерли. 864 излечившихся пациентов выписаны из больницы.