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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:12
https://ria.ru/20200513/1571395694.html
В Нижегородской области 174 медработника заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571384031_0:44:2714:1571_1036x0_80_0_0_65602c0436159dc9bb7d83ff1fe931bb.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области 174 медработника заразились коронавирусом

18:11 13.05.2020 (обновлено: 18:12 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Сто семьдесят четыре медицинских работника заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.
"По зараженным медработникам: у нас на сегодняшний день 174 специалиста – это не только врачи, это и медицинские сестры, и младший медперсонал, и обслуживающий персонал – за всю историю пандемии в Нижегородской области. Это те, кто имел контакт и кто подтвердил свой статус "плюс". Все они занесены в федеральный регистр", - заявил замгубернатора во время онлайн-пресс-конференции.
Поскольку медработникам, заразившимся на работе коронавирусом, полагаются страховые выплаты, в регионе сформирована комиссия, которая будет рассматривать каждое конкретное дело и проводить специализированное расследование.
По словам замгубернатора, среди нижегородских медработников были те, кто отказался работать с больными коронавирусом.
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"С каждым проводится индивидуальная беседа. Где-то пожилой возраст, где-то страх, где-то нежелание работать с такой нагрузкой... Но у нас этот вопрос не носит драматического характера, как в некоторых других субъектах. Медработники Нижегородской области очень сознательно подошли к этому вопросу, и отказников у нас всего несколько процентов. Это очень хороший показатель", - сказал Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что к тем, кто не захотел работать с пациентами с COVID-19, никакие санкции применяться не будут, "это личное решение каждого".
На территории Нижегородской области зафиксировано 5 358 случая заражения коронавирусной инфекцией. 35 человек умерли. 864 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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