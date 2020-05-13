Минобрнауки сочло целесообразным провести ЕГЭ дистанционно

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобрнауки считает целесообразным провести ЕГЭ дистанционно в условиях коронавируса, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период проведения единого государственного экзамена в целях препятствия ее дальнейшему распространению, Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами", - говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.