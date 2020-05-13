Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией

Как отмечается, границы будут открыты с 15 июня, "если позволит эпидемиологическая ситуация". Решение об этом было достигнуто в ходе переговоров с министрами внутренних дел трех соседних со Швейцарией стран. В настоящий момент, Австрия, Германия и Франция находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID 19.