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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:09
https://ria.ru/20200513/1571395583.html
Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией
https://cdn23.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:47:3122:1804_1036x0_80_0_0_a1e60251e10d11b29c19c235ca65fdb3.jpg
РИА Новости

Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией

18:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Берн, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария намерена с 15 июня полностью открыть границы с Францией, Германией и Австрией, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), размещенном на сайте ведомства в среду.
Как отмечается, границы будут открыты с 15 июня, "если позволит эпидемиологическая ситуация". Решение об этом было достигнуто в ходе переговоров с министрами внутренних дел трех соседних со Швейцарией стран. В настоящий момент, Австрия, Германия и Франция находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID 19.
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Окончательное решение об открытии границ Федеральный совет примет в ходе заседания 27 мая.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияШвейцарияАвстрияВ мире
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