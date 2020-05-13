В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому

Как рассказали в правительстве, в воскресенье вечером, выходя из магазина, мама мальчика поскользнулась, и они оба провалились в люк. Женщина смогла выбраться самостоятельно. С помощью прохожих ей удалось вытащить из воды ребенка и оказывать ему первую помощь до приезда "скорой". В реанимацию малыша привезли без сознания, в тяжелом состоянии, поскольку некоторое время мальчик провел в воде.