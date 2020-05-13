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2020-05-13T18:07
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В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому
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РИА Новости

В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому

18:07 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мая - РИА Новости. Врачи калининградской детской областной больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который впал в кому после того, как вместе с мамой провалился в люк с водой, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
Как рассказали в правительстве, в воскресенье вечером, выходя из магазина, мама мальчика поскользнулась, и они оба провалились в люк. Женщина смогла выбраться самостоятельно. С помощью прохожих ей удалось вытащить из воды ребенка и оказывать ему первую помощь до приезда "скорой". В реанимацию малыша привезли без сознания, в тяжелом состоянии, поскольку некоторое время мальчик провел в воде.
"Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку", - рассказали в правительстве.
Сейчас маленького пациента уже перевели в обычную палату отделения неврологии детской областной больницы.
Сотрудники Росгвардии
13 ноября 2019, 17:54
В Салехарде росгвардейцы спасли провалившуюся в люк девятилетнюю девочку
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