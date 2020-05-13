Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

"Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы", — отметил доктор.

При этом он подчеркнул, что наступление более грозных эпидемий прогнозируют многие эпидемиологи и вирусологи.

"Все пишут: несомненно, она будет. А по срокам — вопрос", — заявил врач.

Мясников добавил, что у человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.