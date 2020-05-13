Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
"Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы", — отметил доктор.
При этом он подчеркнул, что наступление более грозных эпидемий прогнозируют многие эпидемиологи и вирусологи.
"Все пишут: несомненно, она будет. А по срокам — вопрос", — заявил врач.
Мясников добавил, что у человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.