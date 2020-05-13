США перенесли военные учения в Польше из-за коронавируса

Отмечается, что изначальный план проведения учений изменен, чтобы гарантировать защиту военнослужащих от коронавируса.

Учения будут включать в себя действия польских десантников и форсирование реки американскими и польскими военнослужащими в составе дивизии общей численностью 6 тысяч человек, включая 4 тысячи американских военных.