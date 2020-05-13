В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений

"Были перепрофилированы патологоанатомические отделения. Специалисты получили специальную подготовку и средства защиты... У них такая же трудная работа, как и у клиницистов... В Москве более 70 патологоанатомических отделений работало, на сегодняшний день было перепрофилированы 14. Эти 14 патологоанатомических отделений приняли на себя работу и успешно продолжают ее выполнять, работают над морфологической диагностикой этой инфекции", - сказал Зайратьянц, отвечая на вопрос, как защищены от заражения коронавирусом врачи-патологоанатомы.