В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.
"Были перепрофилированы патологоанатомические отделения. Специалисты получили специальную подготовку и средства защиты... У них такая же трудная работа, как и у клиницистов... В Москве более 70 патологоанатомических отделений работало, на сегодняшний день было перепрофилированы 14. Эти 14 патологоанатомических отделений приняли на себя работу и успешно продолжают ее выполнять, работают над морфологической диагностикой этой инфекции", - сказал Зайратьянц, отвечая на вопрос, как защищены от заражения коронавирусом врачи-патологоанатомы.
По его словам, работа патологоанатомов очень важна, так как информация о том, как развивается инфекция, какие органы поражаются, позволяет коллегам-врачам понять, какое лечение применять.
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