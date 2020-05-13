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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:01
https://ria.ru/20200513/1571395213.html
В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений

18:01 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.
"Были перепрофилированы патологоанатомические отделения. Специалисты получили специальную подготовку и средства защиты... У них такая же трудная работа, как и у клиницистов... В Москве более 70 патологоанатомических отделений работало, на сегодняшний день было перепрофилированы 14. Эти 14 патологоанатомических отделений приняли на себя работу и успешно продолжают ее выполнять, работают над морфологической диагностикой этой инфекции", - сказал Зайратьянц, отвечая на вопрос, как защищены от заражения коронавирусом врачи-патологоанатомы.
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По его словам, работа патологоанатомов очень важна, так как информация о том, как развивается инфекция, какие органы поражаются, позволяет коллегам-врачам понять, какое лечение применять.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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