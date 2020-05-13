Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей

"По прогнозам, которые формировало министерство труда, мы прогнозировали рост численности безработных. На сегодняшний день цифра, как вы правильно отметили, достигла 1,4 миллиона. Данная ситуация нами прогнозировалась, сказать, что она является угрожающей, я бы на этом этапе так не говорил", - сказал Котяков в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".