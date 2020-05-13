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2020-05-13T18:03
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Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей
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РИА Новости

Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей

18:00 13.05.2020 (обновлено: 18:03 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Называть угрожающей ситуацию с безработицей в России преждевременно, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"По прогнозам, которые формировало министерство труда, мы прогнозировали рост численности безработных. На сегодняшний день цифра, как вы правильно отметили, достигла 1,4 миллиона. Данная ситуация нами прогнозировалась, сказать, что она является угрожающей, я бы на этом этапе так не говорил", - сказал Котяков в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".
Министр отметил, что если бы правительство РФ своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных на сохранение занятости, количество высвобождаемой рабочей силы было бы больше.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты БелоруссииЭкономика
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