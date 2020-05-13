Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по делу Голунова

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня", - рассказал он.

Басманный суд столицы в конце марта продлил арест бывших блюстителей закона до 7 июня. Жалобы на это решение Мосгорсуд должен был рассмотреть в апреле, но не стал "в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания Басманного районного суда". По этой причине рассмотрение апелляционных материалов было отложено до устранения препятствий Басманным судом.