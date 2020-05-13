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2020-05-13T17:58
https://ria.ru/20200513/1571395029.html
Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по делу Голунова
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РИА Новости

Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по делу Голунова

17:57 13.05.2020 (обновлено: 17:58 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 1 июня рассмотрит жалобы на продление ареста четырем бывшим полицейским УВД по ЗАО, в том числе их бывшему начальнику, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщил РИА Новости в среду адвокат Сергей Бадамшин.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня", - рассказал он.
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Басманный суд столицы в конце марта продлил арест бывших блюстителей закона до 7 июня. Жалобы на это решение Мосгорсуд должен был рассмотреть в апреле, но не стал "в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания Басманного районного суда". По этой причине рассмотрение апелляционных материалов было отложено до устранения препятствий Басманным судом.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. В СИЗО находятся бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец.
Еще один полицейский, Денис Коновалов, дал показания на Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов сообщил, что начальник "давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал". В феврале Коновалов был переведен под домашний арест.
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Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинМоскваПроисшествия
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